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17:15, 18 августа 2019 129
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В Окском заповеднике посчитали комаров

В Окском заповеднике посчитали комаров

В Окском заповеднике посчитали комаров. Об этом сообщается на его сайте.

В этому году учет кровососущих провели на трех площадках: в сосняке, на заболоченном луге и в пойменном ольшанике. Всего насчитали 1747 экземпляров.

Средняя численность составила всего 29 нападений на человека в течение десяти минут. В 2018 году в сезон зафиксировали 5144 экземпляров, в среднем — 90 нападений.

«Жаркие, засушливые май и июнь, а также прохладный июль даже при наличии осадков создали неблагоприятные условия для развития личинок кровососущих», — говорится в сообщении.


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