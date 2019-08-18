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В Окском заповеднике посчитали комаров. Об этом сообщается на его
В этому году учет кровососущих провели на трех площадках: в сосняке, на заболоченном луге и в пойменном ольшанике. Всего насчитали 1747 экземпляров.
Средняя численность составила всего 29 нападений на человека в течение десяти минут. В 2018 году в сезон зафиксировали 5144 экземпляров, в среднем — 90 нападений.
«Жаркие, засушливые май и июнь, а также прохладный июль даже при наличии осадков создали неблагоприятные условия для развития личинок кровососущих», — говорится в сообщении.
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