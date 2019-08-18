В Москве пациент избил врача за некачественное лечение

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В Москве пациент избил заведующего глазным отделением больницы. Об этом пишет
По данным источника, мужчина несколько недель лежал в больнице, однако его не так давно выписали. После этого он пожаловался в Минздрав на некачественное лечение, позже пациент стал требовать с врача от одного до трех миллионов компенсации.
Дебошир отследил, как врач шел в бассейн, а затем начал его избивать.
У пострадавшего сломан нос. Также врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
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