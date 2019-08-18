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13:17, 18 августа 2019 261
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В Касимове сломали памятник Ленину

В Касимове сломали памятник Ленину

В Касимове сломали памятник Ленину. Фото разрушенного памятника опубликованы в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

Местные жители начали комментировать запись и отметили, что памятник находился в плохом состоянии. В январе этого года касимовцы обращались к местным властям, но статую так и не отремонтировали.


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5 дней назад
«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

«Дачная амнистия» не для всех. Кто со 2 августа может оформить собственность на загородную недвижимость в упрощенном порядке?

Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.

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