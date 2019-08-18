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14:27, 18 августа 2019 904
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Сорокина проверила ремонт дорог на двух рязанских улицах 1

Сорокина проверила ремонт дорог на двух рязанских улицах

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 18 августа, и.о. главы администрации Елена Сорокина совместно с начальниками структурных подразделений и подрядчиками посетила территории областного центра. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Участники объезда проверили ремонт дорог по улицам Сережин переулок и Васильевский проезд, а также осмотрели территорию на улице Дачной.

Около школы №75 Сорокина поручила профильному подразделению и подрядчику обеспечить безопасность дорожного движения — установить искусственную неровность и устроить подходы к пешеходному переходу. Вокруг дороги она поручила спилить сухие деревья.

На улице Дачной и.о. главы мэрии поручила провести ямочный ремонт, а в 2020 году включить участок дороги в план по капитальному ремонту дорог.

Участники объезда побывали в парке имени Гагарина. Там Сорокина осмотрела лавочки, на установку которых неоднократно жаловались рязанцы. Специалисты подняли кроны деревьев в парке.

На улице Пойменной напротив дома №55 участники объезда побывали на площадке местной инициативы. В ближайшее время местным жителям помогут в установке бордюров.

В детсаду №43, где после обращений родителей отремонтировали ванную комнату, участники объезда проверили качество работ и осмотрели группу для детей трехлетнего возраста.

Помимо этого, Сорокина побывала у дома №41 на Первомайском проспекте, где происходит застой воды. И.о. главы мэрии поручила управлению благоустройства рассчитать проектное решение по поднятию площадки на участке.


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