Рязанские супермаркеты оштрафовали почти на 90 тысяч за «молочку»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские супермаркеты оштрафовали почти на 90 тысяч за неправильную выкладку «молочки», сообщило
Эксперты проверили около 100 объектов. Всего составили 74 протокола об административном правонарушении.
Рязанцам напомнили, что по вопросам новых правил размещения молочных и молокосодержащих продуктов можно обратиться на горячую линию до 25 августа по телефонам 8-800-100-22-62 или 8-800-200-10-62.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПожарный показал, как тушил сараи в центре Рязани. Видео
|
cледующая новость →Обманутой мошенником рязанке отказали в возбуждении дела
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».