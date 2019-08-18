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20:01, 18 августа 2019 449
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Рязанские супермаркеты оштрафовали почти на 90 тысяч за «молочку»

Рязанские супермаркеты оштрафовали почти на 90 тысяч за «молочку»

Рязанские супермаркеты оштрафовали почти на 90 тысяч за неправильную выкладку «молочки», сообщило управление регионального Роспотребнадзора.

Эксперты проверили около 100 объектов. Всего составили 74 протокола об административном правонарушении.

Рязанцам напомнили, что по вопросам новых правил размещения молочных и молокосодержащих продуктов можно обратиться на горячую линию до 25 августа по телефонам 8-800-100-22-62 или 8-800-200-10-62.


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