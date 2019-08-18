Появилось видео с места второй аварии на Солотчинском мосту

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С места ДТП,
В аварии пострадали три человека.
Напомним, днем в субботу, 17 августа, на мосту
С места аварии появились
В полиции заявили, что аварии
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