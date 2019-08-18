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Обманутой мошенником рязанке отказали в возбуждении дела. Об этом сообщил
В декабре 2018 года женщине, работавшей кассиром в одном из магазинов Рязанского района, позвонил неизвестный. Он представился работником техслужбы и попросил ее проверить исправность платежного терминала. Рязанка согласилась.
После этого мужчина попросил пострадавшую перевести 13 тысяч на «Яндекс-деньги». Женщина взяла эту сумму из кассы и перевела на указанный счет. Неизвестный перестал выходить на связь.
Полицейские не стали возбуждать дело из-за «отсутствия события преступления».
Однако прокуратура решение признала незаконным. По результатам дополнительной проверки дело возбудили. В настоящее время ведется расследование.
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