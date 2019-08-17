В Тульской области при столкновении автобуса и Kia погиб человек

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В субботу, 17 августа, в Тульской области столкнулись автобус и Kia. Об этом сообшил
ДТП произошло в 18:03 на 50-м км автодороги «Лопатково-Ефремов». В аварии погиб один человек и одиннадцать пострадали, передает
На место происшествия выезжали пять человек и две единицы техники.
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