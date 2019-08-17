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В Рязани выберут лучшего таксиста. Конкурс пройдет 3 сентября, сообщил
К участию допускаются водители, работающие в таксопарке или индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также водительский стаж три года, отсутствуют нарушения ПДД и ДТП за последние три года.
Заявку можно подать на
Победители получат призы и возможность побороться за звание лучшего таксиста на федеральном уровне. Финал пройдет в Сочи в октябре.
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