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9:07, 17 августа 2019 313
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В Рязани выберут лучшего таксиста

В Рязани выберут лучшего таксиста

В Рязани выберут лучшего таксиста. Конкурс пройдет 3 сентября, сообщил сайт регионального минтранспорта.

К участию допускаются водители, работающие в таксопарке или индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также водительский стаж три года, отсутствуют нарушения ПДД и ДТП за последние три года.

Заявку можно подать на официальном сайте конкурса или по электронной почте info@russia-driver.taxi до 1 сентября.

Победители получат призы и возможность побороться за звание лучшего таксиста на федеральном уровне. Финал пройдет в Сочи в октябре.


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