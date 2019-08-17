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11:31, 17 августа 2019 282
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В Рязани неизвестный ограбил пенсионерку

В Рязани неизвестный ограбил пенсионерку

В Рязани неизвестный ограбил пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Фирсова. Мужчина ударил в плечо и толкнул в сторону 79-летнюю женщину, после чего сорвал у нее с шеи золотую цепочку с серебряным крестиком.

Позже полицейским удалось выяснить, что злоумышленником оказался ранее судимый за кражу неработающий житель Рязанского района. Он скрывался в одном из домов в селе Шумашь.

Мужчину разыскали и задержали в течение двух часов. Похищенное изъято.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.


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