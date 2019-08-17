Рязанского налоговика осудят за взятки от учредителей фирм-однодневок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанского налоговика осудят за взятки от фирм-однодневок, сообщил
Бывший замначальник межрайонной налоговой инспекции №3 за деньги прикрывал фирмы, игноририруя ложные сведения в ЕГРЮЛ.
Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМЧС предупредило рязанцев о тумане
|
cледующая новость →Рокотянская встретилась с делегацией города-побратима Сюйчжоу
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».