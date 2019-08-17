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8:45, 17 августа 2019 271
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Рязанские активисты попросили мэрию убрать заброшенные котлованы в Песочне

Рязанские активисты попросили мэрию убрать заброшенные котлованы в Песочне

Рязанские активисты попросили убрать или огородить заброшенные котлованы в Песочне. Об этом сообщило региональное отделение ОНФ.

В отделение обратились жители района. Они рассказали, что заброшенные котлованы, расположенные в микрорайоне №7, представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

«Глубина ям составляет около четырех метров, а из земли торчат бетонные сваи. В сезон таяния снега котлованы заполняются водой, которая стоит там до начала лета. Рядом находятся жилые дома. Больше всего местные жители боятся за детей, которые часто играют в этом месте», — говорится в сообщении.

Активисты направили обращение в администрацию с просьбой разобраться в ситуации.


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