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16:53, 17 августа 2019 275
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Николай Любимов примерил на себя роль кузнеца

Николай Любимов примерил на себя роль кузнеца

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В субботу, 17 августа, в Рязани в рамках форума древних городов прошел Международный кузнечный фестиваль. В нем поучаствовали свыше 50 мастеров из 25 регионов России, а также США, Дании, Ирландии, Австрии, Таиланда и Аргентины. Фестиваль посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона познакомился с участниками фестиваля и примерил на себя роль кузнеца. Любимов также осмотрел выставку арт-объектов, установленную у фонтана на площади Театральной.

В экспозиции представили кованые фигуры Кощея, Бабы-Яги, Соловья-разбойника, трехголового дракона, волка и других сказочных персонажей. На фестивале все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и посетить ярмарку кованых изделий, созданных мастерами кузнечного дела.

Напомним, на фестивале кузнецы создавали арт-объект, который установят в одном из рязанских скверов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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