Николай Любимов примерил на себя роль кузнеца

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В субботу, 17 августа, в Рязани в рамках форума древних городов прошел Международный кузнечный фестиваль. В нем поучаствовали свыше 50 мастеров из 25 регионов России, а также США, Дании, Ирландии, Австрии, Таиланда и Аргентины. Фестиваль посетил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Глава региона познакомился с участниками фестиваля и примерил на себя роль кузнеца. Любимов также осмотрел выставку арт-объектов, установленную у фонтана на площади Театральной.
В экспозиции представили кованые фигуры Кощея, Бабы-Яги, Соловья-разбойника, трехголового дракона, волка и других сказочных персонажей. На фестивале все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и посетить ярмарку кованых изделий, созданных мастерами кузнечного дела.
Напомним, на фестивале кузнецы создавали
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