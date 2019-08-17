На II Деловом форуме в Рязани обсудили экспорт услуг. В пятницу, 16 августа, в дискуссии приняли директор ООО «Артвелл» Николай Апурин, гендиректор компании медицинского туризма ООО «МедикаТур» Татьяна Соколова, президент турфирмы ООО «Килиманджаро» Марина Каткова, представитель туристского бизнеса Камбоджи Шрит Мам Софир, официальный представитель STP Сюмгаитского Технопарка Чингиз Алиев.

Николай Апурин рассказал о специфике сферы IT — услуг и о существующих мерах поддержки для российских экспортеров, таких как возмещение затрат на выставки, транспортировка товара, размещение продукции в демонстрационном павильоне в других странах.

Татьяна Соколова в рамках презентации обозначила важные цифры: в 2016 году на лечение в Россию приезжало 60 тысяч человек, в 2018 году их число увеличилось до 300 тысяч.

Она добавила, что по привлекательности медтуризма наша страна занимает пятое место, но фактически мы на 34 месте.

Также Татьяна отметила, что «иностранцев привлекают доступные цены при высоком качестве». Особенно востребованы офтальмология, искусственное оплодотворение и пластическая хирургия. В последнее время растет популярность лечебного голодания на Байкале.

Марина Каткова заострила внимание на том, что за девять лет в турбизнесе число компаний снизилось с 29 тысяч до 595.

«Выживают лишь крупные и узконаправленные компании, а также фирмы с сильным маркетингом и рекламой. В нашей сфере мало стартапов, новым компаниям очень трудно выйти на рынок», — заключила Каткова.

О привлекательности России для туристов из Камбоджи рассказала госпожа Шрит Мам Софир, обратив внимание, что прямых перелетов между странами пока нет. Несмотря на это, азиатскская страна заинтересована в российских услугах транспорта, минеральной и химической продукции. Завершил дискуссию Чингиз Алиев с докладом «Российский экспорт услуг как фактор увеличения ВВП Азербайджанской республики».

Алиев заявил, что бывшая страна СССР с советских времен ценит российский продукт, также в сотрудничестве помогает отсутствие таможенной пошлины и языкового барьера.

Он добавил, что в сфере услуг в Азербайджане востребованы транспортные перевозки, инжиниринг, ремонт и обслуживание промышленного оборудования, IT и туризм. В ближайшие годы Азербайджан запланировал крупные инвестпроекты в нефтехимической отрасли, сельском хозяйстве, инфраструктуре и энергетике, что открывает значительные перспективы для российских компаний.

В завершении дискуссии спикеры ответили на вопросы участников и зрителей.