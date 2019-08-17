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МЧС предупредило рязанцев о тумане. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, утром и в первой половине дня субботы, 17 августа, ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
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В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, но этого не случилось.