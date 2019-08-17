Дождь и гроза. Прогноз погоды в Рязани на воскресенье

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 18 августа, ожидается гроза и дождь. Прогноз погоды опубликовали на
Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +22,+ 27.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВечернее свечение аэростатов в Рязани могут отменить из-за непогоды
|
cледующая новость →Под Рязанью завершился «Авиадартс-2019». Фото
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.