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Житель Чаплыгина зарезал приятеля и сбросил тело в реку. Об этом сообщил
Вечером 28 февраля 2019 года мужчина во время ссоры нанес своему знакомому не менее десяти ударов ножом в область шеи, груди и живота, от которых тот скончался на месте. После чего, преступник вынес тело и сбросил его в реку «Ягодная Ряса» рядом с домом.
В суде подсудимый изменил данные им в ходе следствия признательные показания. Сторона защиты указывала на недоказанность его обвинения в преступлениях, на неправильную квалификации его действий, ссылалась на противоправные действия самого потерпевшего.
Присяжные огласили вердикт, согласно которому принято единогласное решение о виновности подсудимого по всем пунктам предъявленного ему обвинения.
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