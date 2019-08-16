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За неделю клещи покусали 135 владимирцев, из них 47 детей. Об этом сообщил
С начала сезона в больницы обратились 2956 человек. Максимальное количество обращений зафиксировали во Владимире, Александровском, Гусь-Хрустальном и Гороховецком районах. В четырех случаях обнаружен вирус клещевого энцефалита.
Отдать насекомое для исследования на наличие возбудителя клещевого энцефалита можно в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии». Прием ведется во Владимире, на улице Токарева, дом 5, кабинет 8, с 9:00 до 11:00.
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