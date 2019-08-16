Выписанный из больницы тамбовчанин умер на улице

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В селе Богданово Тамбовской области прохожие нашли на улице труп мужчины, пишет
Очевидцы рассказали, что погибший страдал от туберкулеза и незадолго до смерти был выписан из больницы, где проходил курс лечения.
Следователи уточнили, что на теле местного жителя следов криминального характера не обнаружено.
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