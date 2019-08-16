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Фото: Pixabay.com
Врачи спасли юной рязанской балерине ногу. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Девочка получила внутрисуставную травму во время занятий в лагере Алушты. Ее госпитализировали в крымскую больницу, операцию же сделали в Рязани.
Врач травматолог-ортопед детской ОКБ Андрей Голобоков пояснил, что такие травмы часто бывают у спортсменов.
«Ситуация в таких случаях осложняется тем, что сустав — это закрытая система, и проводить внутри него операцию очень сложно, — пояснил он. — В нашей больнице освоены артроскопические методики — мы оперируем через маленькие разрезы с помощью специального прибора — артроскопа. Он проникает во все отделы сустава и делает лечение наиболее эффективным».
В минздраве уточнили, что до внедрения этих технологий операция на суставе часто завершала карьеру спортсмена или танцора.
Отмечается, что за лето в ОДКБ было три пациента с подобными травмами. Им провели артроскопические операции с фиксацией отломков кости и реконструкцией связочного аппарата. Сейчас дети восстанавливаются.
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