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17:37, 16 августа 2019 450
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Врачи спасли юной рязанской балерине ногу

Врачи спасли юной рязанской балерине ногу

Фото: Pixabay.com

Врачи спасли юной рязанской балерине ногу. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Девочка получила внутрисуставную травму во время занятий в лагере Алушты. Ее госпитализировали в крымскую больницу, операцию же сделали в Рязани.

Врач травматолог-ортопед детской ОКБ Андрей Голобоков пояснил, что такие травмы часто бывают у спортсменов.

«Ситуация в таких случаях осложняется тем, что сустав — это закрытая система, и проводить внутри него операцию очень сложно, — пояснил он. — В нашей больнице освоены артроскопические методики — мы оперируем через маленькие разрезы с помощью специального прибора — артроскопа. Он проникает во все отделы сустава и делает лечение наиболее эффективным».

В минздраве уточнили, что до внедрения этих технологий операция на суставе часто завершала карьеру спортсмена или танцора.

Отмечается, что за лето в ОДКБ было три пациента с подобными травмами. Им провели артроскопические операции с фиксацией отломков кости и реконструкцией связочного аппарата. Сейчас дети восстанавливаются.


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