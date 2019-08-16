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12:23, 16 августа 2019 240
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Владимирец не смог продать краденые «айфоны» и разбил их

Владимирец не смог продать краденые «айфоны» и разбил их

В Камешковском районе Владимирской области у 59-летней женщины украли телефоны из дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что неизвестный проник в дом через незапертую дверь, похитил два IPhone и скрылся. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Позже похитителя удалось задержать. Им оказался 31-летний житель Камешково.

Свою вину мужчина признал, пояснив, что похищенное пытался продать, однако попытки оказались безуспешными и телефоны он разбил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигуранта задержали.


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