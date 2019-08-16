Владимирец не смог продать краденые «айфоны» и разбил их

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Камешковском районе Владимирской области у 59-летней женщины украли телефоны из дома. Об этом сообщила
Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что неизвестный проник в дом через незапертую дверь, похитил два IPhone и скрылся. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.
Позже похитителя удалось задержать. Им оказался 31-летний житель Камешково.
Свою вину мужчина признал, пояснив, что похищенное пытался продать, однако попытки оказались безуспешными и телефоны он разбил.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигуранта задержали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость
|
cледующая новость →Сгоревший тульский рынок «Салют» восстановят до конца года
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».