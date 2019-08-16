В Приокском женщина на «Фольксвагене» сбила 10-летнего мальчика

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В Приокском женщина на Volkswagen сбила 10-летнего мальчика. ДТП произошло в четверг, 15 августа, около 14:00, сообщил ТКР со ссылкой на ГИБДД.
Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вблизи дома №56 по улице Октябрьской, когда его сбила 43-летняя рязанка.
В результате пострадавшего доставили в больницу.
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