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Из-за жаркой и сухой погоды в липецких лесах установили высокий класс пожарной опасности, сообщил
Для предотвращения пожаров в регионе приняты дополнительные меры по усилению охраны лесов.
«По 77 маршрутам протяженностью 3655 километров сейчас работают 50 мобильных групп. В аналогичном режиме осуществляется наблюдение за лесами с пожарно-наблюдательных вышек. Также работают 14 видеокамер системы «Лесной дозор», — говорится в сообщении.
Специалисты управления лесного хозяйства напомнили, что при обнаружении пожара необходимо позвонить на прямую линию 8-800-100-94-00.
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