В Калуге пропал 28-летний мужчина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге начались поиски 28-летнего Виктора Афанасьева, сообщил поисково-спасательный отряд «
Мужчина пропал 11 августа.
Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.
Он был одет в черную толстовку, темно-синие брюки и черные туфли.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, попросили звонить по бесплатным телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВжух и… Около рязанской больницы сфотографировали остановку с дырявой крышей
|
cледующая новость →Для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».