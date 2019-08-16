В Гусь-Хрустальном иностранца осудили за убийства, кражу и поджог, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 24 января в деревне Вырытово. 37-летний уроженец республики Адыгея зашел к соседу в гараж и попросил пенсионера отвезти его в город или дать зарядку для аккумулятора и насос. В это время подошла супруга и попыталась отказать обвиняемому. Из-за этого соседи поругались. Убийца нанес пенсионеру несколько ножевых ранений. 71-летний мужчина скончался на месте.

Затем обвиняемый подошел к супруге погибшего и сильно ее толкнул. Женщина упала и потеряла сознание. После поездки в Гусь-Хрустальный мужчина вернулся в дом соседа, обнаружил местную жительницу без признаков жизни и перенес ее тело в комнату. В доме пенсионеров он нашел документы, банковскую карту, с которой позже снял 280 тысяч рублей, и мобильные телефоны. Обвиняемый также угнал автомобиль жертвы, которым пользовался до 6 февраля.

В начале февраля 2018 года обвиняемый вывез тело убитого в лес на границу с Рязанской областью. Автомобиль потерпевшего поставил в гараж, предварительно похитив видеорегистратор, а затем в доме разжег печь и с применением растворителя устроил пожар. Убедившись, что открытый огонь распространяется по дому и пристройкам, обвиняемый с места преступления скрылся.

Затем обвиняемый закопал тело убитого пенсионера в лесу на границе с Рязанской областью. Его автомобиль отогнал в гараж, забрав видеорегистратор. Потом он растопил печь и с помощью растворителя устроил пожар, в котором полностью сгорели дом, гараж и пристройки.

Суд назначил мужчине 14,5 лет исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в счет возмещения морального вреда в пользу представителя потерпевших с осужденного взыскали более 800 тысяч рублей.