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14:42, 16 августа 2019 44
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Туляк зарезал знакомого в пьяной ссоре

Туляк зарезал знакомого в пьяной ссоре

Туляк зарезал знакомого в пьяной ссоре. Суд признал его виновным в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что вечером 3 мая 2019 года мужчина со своим знакомым выпивали в одном из домов на улице Машиностроителей, где позже они поссорились. В результате осужденный ударил приятеля ножом в паховую область, а также в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчине назначили 11,5 лет исправительной колонии строгого режима.


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