RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Туляк зарезал знакомого в пьяной ссоре. Суд признал его виновным в убийстве. Об этом сообщила
Установлено, что вечером 3 мая 2019 года мужчина со своим знакомым выпивали в одном из домов на улице Машиностроителей, где позже они поссорились. В результате осужденный ударил приятеля ножом в паховую область, а также в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Мужчине назначили 11,5 лет исправительной колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинтруд предложил повысить МРОТ
|
cледующая новость →Дожди и грозы. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».