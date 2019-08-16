Тульский предприниматель не заплатил 23 миллиона налогов

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Директор тульской ООО «Ай Ти Сервис» не заплатил 23 миллиона налогов. Об этом сообщила
По версии следствия, обвиняемый около трех лет не выплачивал НДС.
Предпринимателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Суд также наложил арест на имущество обвиняемого на сумму, превышающую миллион рублей, на имущество организации — 20 миллионов рублей.
Уголовное дело направили в суд.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.