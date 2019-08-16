Тамбовчанин до смерти избил брата за донос в полицию

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Тамбовчанин до смерти избил брата. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Об этом сообщил
Установлено, что 28 июня 2019 года братья находились в гостях у родственника в поселке Новая жизнь Инжавинского района, где выпивали.
Во время общения 47-летний потерпевший признался, что несколько лет назад именно он «сдал» в полицию за кражу их общего знакомого. Из-за этого обвиняемый избил родственника.
На следующее утро потерпевший вышел из дома и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, причиной которой явилась закрытая черепно-мозговая травма.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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