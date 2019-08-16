Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:29, 16 августа 2019 161
 0    0

Тамбовчанин до смерти избил брата за донос в полицию

Тамбовчанин до смерти избил брата за донос в полицию

Тамбовчанин до смерти избил брата. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 28 июня 2019 года братья находились в гостях у родственника в поселке Новая жизнь Инжавинского района, где выпивали.

Во время общения 47-летний потерпевший признался, что несколько лет назад именно он «сдал» в полицию за кражу их общего знакомого. Из-за этого обвиняемый избил родственника.

На следующее утро потерпевший вышел из дома и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, причиной которой явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Умные технологии «Ростелекома» для безопасности вашего дома

Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 35 402
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
16:11, 11 августа 2019 17 985
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 10
8:55, 7 августа 2019 16 276
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
9:24, 7 августа 2019 16 242
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
15:35, 11 августа 2019 15 904
Крупным планом. Как прошел «Авиамикс» под Рязанью?
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум