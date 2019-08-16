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20:32, 16 августа 2019 220
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Рязанцу, сбившему женщину на обочине дороги, вынесли приговор

Рязанцу, сбившему женщину на обочине дороги, вынесли приговор

Жителю Спасска, сбившему женщину на обочине дороги, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Пешеход получил тяжелые травмы.

Вину подсудимый не признал, пояснив, что «потерпевшая неожиданно для него оказалась на дороге и он ни в чем не виноват, алкоголь в этот день он не употреблял».

Нарушителя оштрафовали на 15 тысяч, лишили прав на полтора года и приговорили к трем годам колонии-поселения.

Также его обязали оплатить судебные издержки пострадавшей.


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