Рязанцу, сбившему женщину на обочине дороги, вынесли приговор

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Жителю Спасска, сбившему женщину на обочине дороги, вынесли приговор. Об этом сообщил
Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. Пешеход получил тяжелые травмы.
Вину подсудимый не признал, пояснив, что «потерпевшая неожиданно для него оказалась на дороге и он ни в чем не виноват, алкоголь в этот день он не употреблял».
Нарушителя оштрафовали на 15 тысяч, лишили прав на полтора года и приговорили к трем годам колонии-поселения.
Также его обязали оплатить судебные издержки пострадавшей.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.