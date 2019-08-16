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Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, такая погода сохранится до конца пятницы, 16 августа. Ожидаются грозы с порывами ветра 12-17 метров в секунду.
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