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9:41, 16 августа 2019 625
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Рязанца оштрафуют за дебош в суде

Рязанца оштрафуют за дебош в суде

В среду, 14 августа, в здании Шацкого райсуда произошел инцидент. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В помещение зашел мужчина, который не смог «внятно объяснить причину своего визита». После того, как рязанцу стали задавать уточняющие вопросы, он начал громко ругаться, махать руками и вести себя вызывающе.

«Судебный пристав неоднократно предупреждал дебошира о недопустимости нарушения правил поведения в здании суда, но гражданин не реагировал», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 17.3 КоАП, ему грозит штраф.


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