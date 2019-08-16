Рязанца оштрафуют за дебош в суде

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В среду, 14 августа, в здании Шацкого райсуда произошел инцидент. Об этом сообщила
В помещение зашел мужчина, который не смог «внятно объяснить причину своего визита». После того, как рязанцу стали задавать уточняющие вопросы, он начал громко ругаться, махать руками и вести себя вызывающе.
«Судебный пристав неоднократно предупреждал дебошира о недопустимости нарушения правил поведения в здании суда, но гражданин не реагировал», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 17.3 КоАП, ему грозит штраф.
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