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21:42, 16 августа 2019 134
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Рокотянская встретилась с делегацией города-побратима Сюйчжоу

Рокотянская встретилась с делегацией города-побратима Сюйчжоу

Глава муниципального образования Юлия Рокотянская встретилась с делегацией города-побратима Сюйчжоу. Встреча прошла в рамках Международного форума древних городов, сообщил сайт рязанской гордумы.

В Рязань приехала делегация, которую возглавила заммэра мэра Сюйчжоу Хань Дунмэй, руководители структурных подразделений администрации, курирующие вопросы водоснабжения, строительства, жилья, а также юридический сектор.

Гостей принимали замглавы администрации города Игорь Тишин и Владимир Бурмистров. Рокотянская отметила, что за многолетнюю дружбу городам удалось наладить сотрудничество между образовательными организациями и учреждениями культуры.

«Нам нужно развивать сотрудничество в экономике и городском хозяйстве. У нас богатый инвестиционный потенциал. Рязань готова к разработке совместных, долгосрочных и взаимовыгодных проектов», — подчеркнула глава города.

Также Тишин рассказал о предложениях, которые планируют реализовать на территории Рязани с участием иностранных инвесторов.

Заместитель мэра Сюйчжоу поддержала предложение о развитии сотрудничества в экономической сфере. Во время визита делегация посетила муниципальные предприятия, отвечающие за водоснабжение и электроснабжение, а также ознакомилась с работой органов юстиции.

Стороны выразили намерение при следующей встрече обсудить реализацию совместных экономических проектов.


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