Пенсионер из рязанского села умер от выпитого уксуса

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Житель села Подвязье Рязанского района выпил уксус и умер. Трагедия произошла 13 августа, сообщили RZN.info в региональном СУ СКР.
66-летний мужчина жил с женой, дочерью и внучкой. Известно, что он страдал от психического расстройства.
Дочь пенсионера обнаружила его с идущей изо рта кровью. Она вызвала скорую, мужчину госпитализировали. В больнице он скончался.
Следователи проводят проверку.
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