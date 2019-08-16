Ночью на улице Свободы столкнулись ВАЗ и «Лада Веста»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ночь на пятницу, 16 августа, около дома 64/74 на улице Свободы произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 00:45 19-летний житель области на «ВАЗ-2107» врезался в Lada Vesta под управлением 42-летнего рязанца, который ехал по главной дороге.
В результате травмы получили водитель Vesta и его 17-летняя пассажирка, они обращались за медпомощью.
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