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18:52, 16 августа 2019 828
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Несчастливое число. Расследование RZN.info о том, почему 13 рязанских сирот остались без положенных квартир от государства

Несчастливое число. Расследование RZN.info о том, почему 13 рязанских сирот остались без положенных квартир от государства

В 2018 году рязанская мэрия должна была приобрести 95 квартир для сирот и тем самым побить рекорды предыдущих годов, когда бывшим выпускникам вручали по шестьдесят ключей.

Этого не произошло. Администрация приобрела всего 31 квартиру. Еще тринадцать мэрия назвала «неудовлетворительными».

Редакция RZN.info утверждает, что это лукавство. Администрация Рязани проигнорировала федеральный закон и не провела необходимые торги. Ее сотрудники попытались напрямую купить квартиры для сирот. После того, как сделка не прошла, федеральные средства вернули, а квартиры обозначили как находившиеся в плохом состоянии.

Читайте расследование RZN.info в разделе «Публикации».


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