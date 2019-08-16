На улице Новой столкнулись две иномарки и «ПАЗ»

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В пятницу, 16 августа, на улице Новой произошло ДТП с тремя автомобилями. Фото опубликовали в группе «
На кадрах видно, что пассажирский «ПАЗ» №32 въехал в Ford Focus, а тот, в свою очередь, врезался в SsangYong.
Официальной информации об аварии и пострадавших пока не поступало.
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