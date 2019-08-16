На бизнес-форуме в Рязани обсудили привлекательность Африки для российских экспортеров

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На открывшемся 15 августа в конгресс-отеле «Амакс» на деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области» состоялась панельная дискуссия «Россия — Африка: структурный подход к сотрудничеству в новой экономической реальности». Участники встречи рассказали об инвестиционной привлекательности континента для отечественных компаний, работающих в сфере высоких технологий.
«Все больше российских IT компаний рассматривают Африку, как возможность для развития своего бизнеса», — считает сотрудник Института Африки Российской академии наук Анастасия Дериглазова.
Во время дискуссии не раз отмечалось, что продукты российских компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий стоят меньше, чем аналогичные разработки европейских и американских фирм, при этом по качеству превосходят азиатские аналоги.
Анастасия Дериглазова привела примеры эффективной работы российского бизнеса в Африке. Среди фирм, успешно осваивающих этот рынок, докладчик назвала «Лабораторию Касперского», «Abbyy», компанию «Прогноз», разрабатывающую программное обеспечение класса «бизнес-аналитика».
Директор ООО «АРТВЕЛЛ» Николай Апурин поделился с делегатами форума положительным опытом поставки специализированного программно-аппаратного комплекса (СПАК) для управления развития сельским и лесным хозяйствами Киргизии. По его мнению, подобная практика может быть без помех применена и на африканском рынке.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что 2019 год должен стать историческим в развитии российско-африканских отношений, ведь Россия как никогда прежде заинтересована в новых рынках и международных альянсах, а Африка в последние годы закрепилась на позиции одного из центров роста мировой экономики.
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