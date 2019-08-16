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Фото: Издательство «Пресса»
Во время грозы в центре Кадома рухнула береза. Об этом сообщило издательство «
Дерево сломалось рано утром в пятницу, 16 августа. Никто не пострадал.
Береза перекрыла часть дороги, ее должны убрать рабочие.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.