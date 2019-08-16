Член «слоновской» группировки организовал в Рязани наркопритон

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Член «слоновской» группировки организовал в доме на улице Великанова наркопритон. Об этом сообщила
Известно, что ранее 48-летнего мужчину судили за бандитизм, а затем за незаконный сбыт наркотиков и другие преступления. Несколько месяцев назад рецидивист освободился из колонии.
В тот момент, когда в квартиру подозреваемого вошли полицейские, вместе с хозяином там находились две девушки 18 лет и 21 года, все они были в состоянии наркотического опьянения. Оперативники обнаружили предметы для употребления «синтетики» и героина со следами запрещенных веществ.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.
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