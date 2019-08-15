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Жителя Мурома оштрафовали за фото нацистской символики в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил
Мужчина на своей странице в соцсети разместил фото с нацисткой символикой, публичное демонстрирование которой запрещено федеральными законами. Таким образом он публично демонстрировал нацистскую символику, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ.
Нарушителя привлекли к ответственности, фото удалили.
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