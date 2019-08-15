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Жительницу Полян снова поймали на незаконной продаже алкоголя. Ранее 44-летнюю женщину уже привлекали к ответственности, сообщила
Несмотря на это, подозреваемая продолжила свою деятельность.
«Женщина из своего дома сбывала спиртное всем желающим. Поэтому вокруг ее дома регулярно кружили люди, склонные к злоупотреблению спиртным и совершению правонарушений в нетрезвом виде», — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.
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