Жительница Сасова на «Митсубиси» сбила велосипедиста

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 14 августа, около дома №17 на проспекте Свободы произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 14:05 40-летняя женщина на Mitsubishi Lancer сбила 11-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Школьника доставили в больницу с травмами.
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