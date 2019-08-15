Житель Коврова организовал подпольное казино в барах и кафе

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На жителя Коврова завели уголовное дел за организацию азартных игр, сообщил
По версии следствия, в середине 2018 года безработный мужчина для дохода установил терминалы в людных местах — барах, кафе, помещениях для обслуживания автомобилей.
На протяжении года по восьми адресам совместно с другими лицами подозреваемый поддерживал стабильную работу игорных точек.
В августе 2019 года противоправные действия жителя пресекли. Игорное оборудование изъяли.
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