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Фото: Pixabay.com
Жара в Рязанской области спадет. Прогноз погоды на пятницу, 16 августа,
Температура воздуха по области ночью +14, +19 градусов. Днем +20, +25 градусов.
По данным синоптиков, временами будет дождь, местами сильный (до 12 миллиметров), в отдельных районах гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 17 метров в секунду.
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