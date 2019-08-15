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11:47, 15 августа 2019 85
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Во Владимирской области при лобовом столкновении с инкассаторами погиб водитель «Хендай»

Во Владимирской области при лобовом столкновении с инкассаторами погиб водитель «Хендай»

В среду, 14 августа, во Владимирской области на 14-м километре трассы М-7 столкнулись инкассаторская машина Ford, Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser, сообщил сайт «Зебра-ТВ».

В полиции подтвердили, что инкассаторский фургон получил значительные повреждения.

В результате аварии водитель Hyundai погиб на месте происшествия.

В микроавтобусе пострадали три человека — водитель и два пассажира 1988 и 1969 годов рождения, все они с различными травмами были госпитализированы в больницу.


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