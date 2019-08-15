Во Владимирской области при лобовом столкновении с инкассаторами погиб водитель «Хендай»

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В среду, 14 августа, во Владимирской области на 14-м километре трассы М-7 столкнулись инкассаторская машина Ford, Hyundai Solaris и Toyota Land Cruiser, сообщил сайт «
В полиции подтвердили, что инкассаторский фургон получил значительные повреждения.
В результате аварии водитель Hyundai погиб на месте происшествия.
В микроавтобусе пострадали три человека — водитель и два пассажира 1988 и 1969 годов рождения, все они с различными травмами были госпитализированы в больницу.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.