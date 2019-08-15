Во Владимирской области Lada вылетела в кювет после столкновения с лосем

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Утром в среду, 14 августа в Киржачском районе Владимирской области автомобиль улетел в кювет после столкновения с лосем, пишет «
Авария произошла около 4:30 на дороге «Кольчугино — Киржач». По предварительной информации, 39-летний житель Кольчугино на Lada cбил лося, который выбежал на дорогу.
Из-за столкновения машина опрокинулась.
В ДТП пострадал водитель и трое взрослых пассажиров, им оказали медпомощь.
О судьбе лося не сообщается.
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