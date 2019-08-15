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15:53, 15 августа 2019 129
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Владимирская прокуратура возбудила дело о мошенничестве при строительстве дороги

Владимирская прокуратура возбудила дело о мошенничестве при строительстве дороги

Владимирская прокуратура возбудила о мошенничестве при строительстве дороги, сообщается на сайте надзорного органа.

В 2018 году администрация Гусь-Хрустального района заключила контракт с владимирской компанией ООО «ИнжДорСтрой» на сумму более 38 млн рублей на выполнение работ по строительству дороги, ведущей к деревне Толстиково.

В июне 2019 года при осмотре дороги не обнаружили выполненных работ по монтажу дорожных знаков, разметки, укреплению обочин посевом газонных трав и щебнем на общую сумму более 800 тысяч. Вместе с тем, выявлены многочисленные просадки дороги, трещины асфальта на съездах и тротуарах.

Материалы проверки направили в полиции для решения вопроса.


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