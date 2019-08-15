В усадьбе Асеевых в Рассказове устроят ретроэкскурсии и чаепитие

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Фото: Ru.wikipedia.org
В усадьбе Асеевых в Рассказове на 17 и 18 августа отпразднуют Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы, пишет портал «
Для посетителей в парке устроят чаепитие с пирогами, яблоками, медом и орехами, оборудуют специальную фотозону. Каждый час гости смогут попасть на ретроэкскурсию с хозяйкой дома Анисьей Памфиловной, супругой фабриканта Асеева.
Также все желающие смогут поучаствовать в старинных забавах и салонных играх начала двадцатого века, например, в игру «Флирт цветов». Мероприятия пройдут 17 августа с 12:00 до 17:00 и 18 августа с 10:00 до 17:00. Во второй день в 14:00 для гостей праздника проведут урок живописи. В течение двух часов каждый участник создаст картину и заберет ее с собой.
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