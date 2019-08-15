В Турции продавцы предложили ограничить систему «все включено»

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Фото: Pixabay.com
Продавцы на курортах Сиде и Аланья предложили ограничить систему «все включено» в отелях. Об этом
Авторы письма указывают, что Турция взяла курс на «качественного» туриста, способного потратить не менее тысячи долларов за визит. Система же «все включено», по их мнению, негативно влияет на бизнес из-за того, что туристам выгоднее проводить время в гостинице, не тратя деньги на экскурсии и покупки.
Президент Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демир заявил, что в то время как «отели полны, магазины стоят пустыми». При этом владельцы магазинов брали кредиты, чтобы начать бизнес.
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