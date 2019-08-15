В Ряжском районе нашли ручную гранату

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В лесу у села Поплевино Ряжского района обнаружили боеприпас. Местные жители вызвали специалистов, сообщили в пресс-центре регионального управления Росгвардии.
Взрывотехники осмотрели находку и определили, что это ручная осколочная граната с сильными следами коррозии.
Боеприпас уничтожили.
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